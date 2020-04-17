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Врач-диетолог рассказала, как долго можно хранить в холодильнике крашенные яйца

Несмотря на то, что Пасха в текущем году пройдет в условиях карантина, одним из атрибутов празднования станут крашеные яйца, ведь по одной из версий, эта традиция идет из античной культуры, по другой — из преданий о Марии Магдалине.

Традиционный цвет пасхального яйца — красный, но хозяйки вольны использовать те красители, которые им по вкусу, считает известный российский врач-диетолог Елена Соломатина.

Выбирать для окрашивания она советует натуральные продукты, такие как луковая шелуха и петрушка. Диетолог отметила, что сейчас много рецептов можно найти в интернете, также на полках продуктовых магазинов есть натуральные красители и клеящаяся пленка.

Соломатина считает, что мыть яйца перед варкой необходимо только в случае явного загрязнения. Также она уточнила, что яйца варятся вкрутую и достаточно долго, поэтому проходят достаточную термическую обработку.

Относительно срока хранения окрашенного яйца, то диетолог отмечает, что «яйца — продукт долгого хранения», но только при условии целостности скорлупы.

«Многие думают, что скорлупа плотная и в яйцо ничего не проникнет. В скорлупе яйца тоже есть поры, причем чем дольше лежит яйцо, тем меньше эта защита», — считает диетолог.

Поврежденное и сваренное яйцо, по мнению эксперта, может храниться день-два. Обычные окрашенные яйца могут сохраниться в холодильнике пять дней, но не больше.

Еще один аспект — потребление яиц в пищу. Так как в одном желтке яйца содержится суточная норма холестерина, то злоупотреблять данным продуктом не стоит. Особенно тем, кто соблюдал пост.

«После поста можно съесть кому-то пол яйца, а кому-то — целое. Этого достаточно. Можно, если не хватило одного, съесть один желток и два белка», — советует диетолог.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярная певица Тина Кароль рассказала, как они с сыном Вениамином будут отмечать Пасху и поделилась рецептами, как украсить стол своими руками. Также она показала, как из скорлупы яйца сделать свечку, красиво сервировать стол и украсить пасхальную корзину.

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