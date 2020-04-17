- 05:23 Ужасные последствия карантина: опустевший безлюдный пляж наводнили крокодилы
- 04:50 Коронавирус усиливается: в Ровенской области подтвердили 23 случая инфицирования COVID-19
- 04:10 Пока люди заняты карантином: в Сингапуре два клана выдр подрались стенка на стенку
- 03:15 Индийские медики назвали пять продуктов, которые нужно употреблять диабетикам для защиты от коронавируса
- 02:52 Пожар в Днепре: горел торговый центр
- 02:29 Симптомы пока не проявились: коронавирус диагностирован у топ-чиновницы Запорожской ОГА
- 01:59 Врач-диетолог рассказала, как долго можно хранить в холодильнике крашенные яйца
- 01:32 Не опускайте руки: модели посоветовали девушкам, как оставаться сексуальными даже в самоизоляции
- 01:09 Страстная пятница 2020: что нельзя делать в этот день
- 00:46 Принцесса стала медсестрой: в Швеции супруга наследника престола помогает бороться с COVID-19
- 00:17 Умирать будут по 20 человек в день: эпидемиолог рассказала, когда наступит пик смертности от COVID-19
- 16.04 23:50 Уговоры не помогли: власти Грузии полностью запрещают передвижение легковых авто
Ужасные последствия карантина: опустевший безлюдный пляж наводнили крокодилы (видео)
Власти Мексики, которая втянута в войны между добывающими нефть государствами, также вынуждены реагировать на угрозу коронавируса, поэтому ввели в стране карантин.
В соответствии с распоряжениями чиновников многие курорты на побережьях страны были закрыты в начале апреля, а доступ на общедоступные пляжи ограничен.
Но, как оказалось, несмотря на очевидную пользу такого решения, оно имело и ряд неожиданных последствий: опустевшие пляжи оккупировали крокодилы.
Об этом сообщает информационное агентство Milenio.
По его информации, громадные рептилии оккупировали популярный у туристов пляж Вентанилья в штате Оахака на южном побережье Мексики.
Крокодилы не только плавают в местных водах, но и нагло отдыхают на песке.
Пока никто, к счастью, не пострадал от нашествия кровожадных животных, но ведь карантин продлится до 30 апреля, и остается только надеяться, что мексиканцы будут законопослушными и не отправятся «отдохнуть от карантина» на пляж.
Агентство сообщает, что в Мексике зафиксировано 5 014 случаев коронавирусной инфекции и 332 летальных исхода. Выздоровело 1 964 человека.
В то же время во всем мире, как писали «ФАКТЫ», по состоянию на вечер четверга, 16 апреля, выявлено 2 миллиона 164 тысячи 967 случаев заражения коронавирусом. Скончались 144 тысячи 313 инфицированных. Выздоровели 546 тысяч 230 пациентов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...