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Мир

Ужасные последствия карантина: опустевший безлюдный пляж наводнили крокодилы (видео)

5:23 17 апреля 2020 155
Крокодилы в Мексике
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Власти Мексики, которая втянута в войны между добывающими нефть государствами, также вынуждены реагировать на угрозу коронавируса, поэтому ввели в стране карантин.

В соответствии с распоряжениями чиновников многие курорты на побережьях страны были закрыты в начале апреля, а доступ на общедоступные пляжи ограничен.

Но, как оказалось, несмотря на очевидную пользу такого решения, оно имело и ряд неожиданных последствий: опустевшие пляжи оккупировали крокодилы.

Об этом сообщает информационное агентство Milenio.

По его информации, громадные рептилии оккупировали популярный у туристов пляж Вентанилья в штате Оахака на южном побережье Мексики.

Крокодилы не только плавают в местных водах, но и нагло отдыхают на песке.

Пока никто, к счастью, не пострадал от нашествия кровожадных животных, но ведь карантин продлится до 30 апреля, и остается только надеяться, что мексиканцы будут законопослушными и не отправятся «отдохнуть от карантина» на пляж.

Агентство сообщает, что в Мексике зафиксировано 5 014 случаев коронавирусной инфекции и 332 летальных исхода. Выздоровело 1 964 человека.

В то же время во всем мире, как писали «ФАКТЫ», по состоянию на вечер четверга, 16 апреля, выявлено 2 миллиона 164 тысячи 967 случаев заражения коронавирусом. Скончались 144 тысячи 313 инфицированных. Выздоровели 546 тысяч 230 пациентов.

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