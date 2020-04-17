Ужасные последствия карантина: опустевший безлюдный пляж наводнили крокодилы (видео)

Мир

Власти Мексики, которая втянута в войны между добывающими нефть государствами, также вынуждены реагировать на угрозу коронавируса, поэтому ввели в стране карантин.

В соответствии с распоряжениями чиновников многие курорты на побережьях страны были закрыты в начале апреля, а доступ на общедоступные пляжи ограничен.

Но, как оказалось, несмотря на очевидную пользу такого решения, оно имело и ряд неожиданных последствий: опустевшие пляжи оккупировали крокодилы.

Об этом сообщает информационное агентство Milenio.

По его информации, громадные рептилии оккупировали популярный у туристов пляж Вентанилья в штате Оахака на южном побережье Мексики.

Крокодилы не только плавают в местных водах, но и нагло отдыхают на песке.

Пока никто, к счастью, не пострадал от нашествия кровожадных животных, но ведь карантин продлится до 30 апреля, и остается только надеяться, что мексиканцы будут законопослушными и не отправятся «отдохнуть от карантина» на пляж.

Агентство сообщает, что в Мексике зафиксировано 5 014 случаев коронавирусной инфекции и 332 летальных исхода. Выздоровело 1 964 человека.

В то же время во всем мире, как писали «ФАКТЫ», по состоянию на вечер четверга, 16 апреля, выявлено 2 миллиона 164 тысячи 967 случаев заражения коронавирусом. Скончались 144 тысячи 313 инфицированных. Выздоровели 546 тысяч 230 пациентов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter