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Бессмысленная жестокость: полицейскому отрубили мечом руку за требование соблюдать карантин
Во многих странах мира граждане возмущаются введением строгих правил карантина, нарушающих их привычный уклад жизни. И если в Украине люди пока еще только жалуются прессе на убытки и оставляют петиции на сайте президента, то в других государствах идут на более радикальные меры.
Так, в Индии жертвой действий недовольных граждан стал полицейский, обеспечивавший соблюдение норм карантина.
Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что инцидент произошел в северном штате Пенджаб. Отряд полицейских остановил возле овощного рынка машину, в которой ехали семеро мужчин, чтобы проверить, есть ли у них все необходимые документы и разрешение на то, чтобы находиться на улице во время действия запретных мер.
К сожалению для правоохранителей, остановленные ими мужчины оказались представителями этнорелигиозного меньшинства — ордена Нихангов, воинов-сикхов — и посчитали подобные действия правоохранителей нарушением своих прав. Они напали на полицейских с мечами, а один из них отрубил левую руку помощнику инспектора Харжиту Сингху.
Еще шестеро полицейских были госпитализированы с серьезными ранениями, в том числе в области спины.
Изувеченного Сингха доставили в больницу в городе Чандигарх, где прооперировали, пришив руку на место. Операция длилась более 7 с половиной часов, и ее результаты, по словам медиков, позволяют надеяться на то, что мужчина сможет использовать руку в ежедневной жизни.
В то же время нападавших на силовиков арестовали, начато расследование.
Издание напоминает, что в Индии официально подтверждено чуть более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, а также известно о 342 летальных исходах и более 1,1 тысячи вылечившихся.
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