Бессмысленная жестокость: полицейскому отрубили мечом руку за требование соблюдать карантин

Мир

Во многих странах мира граждане возмущаются введением строгих правил карантина, нарушающих их привычный уклад жизни. И если в Украине люди пока еще только жалуются прессе на убытки и оставляют петиции на сайте президента, то в других государствах идут на более радикальные меры.

Так, в Индии жертвой действий недовольных граждан стал полицейский, обеспечивавший соблюдение норм карантина.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошел в северном штате Пенджаб. Отряд полицейских остановил возле овощного рынка машину, в которой ехали семеро мужчин, чтобы проверить, есть ли у них все необходимые документы и разрешение на то, чтобы находиться на улице во время действия запретных мер.

К сожалению для правоохранителей, остановленные ими мужчины оказались представителями этнорелигиозного меньшинства — ордена Нихангов, воинов-сикхов — и посчитали подобные действия правоохранителей нарушением своих прав. Они напали на полицейских с мечами, а один из них отрубил левую руку помощнику инспектора Харжиту Сингху.

Еще шестеро полицейских были госпитализированы с серьезными ранениями, в том числе в области спины.

Изувеченного Сингха доставили в больницу в городе Чандигарх, где прооперировали, пришив руку на место. Операция длилась более 7 с половиной часов, и ее результаты, по словам медиков, позволяют надеяться на то, что мужчина сможет использовать руку в ежедневной жизни.

В то же время нападавших на силовиков арестовали, начато расследование.

Издание напоминает, что в Индии официально подтверждено чуть более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, а также известно о 342 летальных исходах и более 1,1 тысячи вылечившихся.

Ранее «ФАКТЫ» писали о неожиданных последствиях, к которым привело введение карантина в Мексике: там на некоторых пляжах в отсутствие людей себя начали вольготно чувствовать огромные крокодилы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter