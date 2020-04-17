Убытки от карантина: фермеры выбрасывают тонны овощей из-за закрытия рынка

Украина

Ужесточение правил карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса в Украине, привело к закрытию многих рынков по всей стране.

Одной из немногих действующих торговых площадок оставался крупнейший оптовый рынок юга страны «Нежданна» в сели Большие Копани, пишет издание «Херсон online».

Но и его закрыли на прошлой неделе якобы временно и якобы из-за нарушений условий карантина и санитарных норм.

В результате сотни фермеров потеряли площадку для сбыта своей продукции. В комментариях журналистам они рассказали, что из-за режима чрезвычайной ситуации спрос на продукцию и так сильно упал — сказался запрет на работу заведений общественного питания. После сворачивания оптового рынка продать свою сельхозпродукцию стало практически невозможно.

Фермеры выстраиваются вдоль дороги в километровые торговые ряды, пытаясь продать ранние овощи и зелень на импровизированном рынке.

Продукты продают, по словам фермеров, за бесценок. Многие аграрии, которые взяли кредиты, просто не смогут их вернуть, а в следующем году будет не за что сажать новый урожай. К тому же товар быстро портится, овощи были заготовлены тоннами, а продаются — килограммами, и фермеры вынуждены их выбрасывать. Причем делают они это прямо возле рынка, устроив стихийную свалку из капусты и редиса.

Местные жители считают, что вместо того, чтобы выбрасывать сельхозпродукцию, ее можно было отдать в медучреждения или нуждающимся людям.

Заместитель председателя Херсонской ОГА Вадим Чабан, которого определили руководителем работ по ликвидации последствий ЧС, сообщил на брифинге, что на рынке проверяющие зафиксировали 19 нарушений санитарного режима. Вместе с тем, он заверил: если администрация ООО БВФ «Нежданна» недостатки устранит, упомянутая комиссия соберется вновь и работать рынка позволит.

Но выполнить требования практически невозможно: речь идет о проведении водоснабжения, канализации, отопления и интернета к рыночной лаборатории.

Помимо фермеров от закрытия рынка страдают и предприниматели из других регионов: в Великих Копанях застряли десятки фур из Западной Украины, которые еще неделю назад привели на Херсонщину яблоки и картофель. Сдав товар, водители должны закупить редис, капусту и т. д. и уже были бы дома. Теперь же возвращаться не видят смысла. Неразгруженные фуры так и стоят на рынке, сами же водители, в надежде на то, что рынок-таки откроют, сняли жилье, еще на пару суток.

Между тем, в четырех десятках километров, отмечает издание, в областном центре, люди ищут, где бы купить свежие, безнитратные овощи. Можно договориться в соцсетях и, если хватит нервов, дня через три заказ в дом привезут.

«Люди из Великих Копаней говорят, что видели в торговых сетях редиску, не поверите, из Израиля … Мол, вот почему наша не нужна. А, между прочим, именно отечественные супермаркеты могли бы сейчас спасти украинских крестьян, чья овощи безбожно гниют. Только переговоров таких власти с продовольственными монстрами не вела», — отмечает автор статьи.

Напомним, 30 марта главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко разрешил частично возобновить работу легальных продуктовых рынков при условии соблюдения четкого перечня требований. Тем не менее в Киеве решили оставить рынки закрытыми. А в Запорожье коронавирусную инфекцию диагностировали у директора рынка, который накануне получил административное взыскание за препятствование закрытию своего предприятия.

Но уже 14 апреля, как писали «ФАКТЫ», он объявил об отмене своего же постановления. По словам главного государственного санитарного врача, такое решение мотивировано огромным количеством нарушений и злоупотреблений, которые допустили владельцы конкретных рынков на местах. В частности, речь идет о несоблюдении требования обеспечить посетителей и работников рынка средствами индивидуальной защиты.

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