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Синоптики рассказали, где на Пасху пройдут дожди
В субботу, 18 апреля, в Украине, как и ранее, осадки не ожидаются, а в воскресенье, 19 апреля, на Пасху дожди вероятны в северных регионах страны.
По прогнозам Гидрометцентра, 18 апреля температура днем установится на уровне 10−12 градусов тепла. Теплее будет на юге страны — до +15 в Одесской и Николаевской областях. Ветер — 7−12 метров в секунду.
В воскресенье, 19 апреля, погода существенно не изменится — днем все те же +10+12 и переменная облачность. Разве что в южных регионах станет на пару градусов прохладнее. Дожди ожидаются днем в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, ночью — без осадков. Скорость ветра снизится до 5−10 метров в секунду.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 20 апреля синоптик Наталья Диденко прогнозирует увеличение осадков в Украине.
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