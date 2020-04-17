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Общество и люди

Синоптики рассказали, где на Пасху пройдут дожди

7:13 17 апреля 2020 28
Цветущий абрикос
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В субботу, 18 апреля, в Украине, как и ранее, осадки не ожидаются, а в воскресенье, 19 апреля, на Пасху дожди вероятны в северных регионах страны.

По прогнозам Гидрометцентра, 18 апреля температура днем установится на уровне 10−12 градусов тепла. Теплее будет на юге страны — до +15 в Одесской и Николаевской областях. Ветер — 7−12 метров в секунду.

В воскресенье, 19 апреля, погода существенно не изменится — днем все те же +10+12 и переменная облачность. Разве что в южных регионах станет на пару градусов прохладнее. Дожди ожидаются днем в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, ночью — без осадков. Скорость ветра снизится до 5−10 метров в секунду.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 20 апреля синоптик Наталья Диденко прогнозирует увеличение осадков в Украине.

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