Украина

Потепление, но с дождями: синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху

Начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык сказал «ФАКТАМ» о том, что стоит ожидать улучшения погоды, оно наступит уже на этой неделе.

— В целом будет практически без осадков, — говорит Владислав Билык. — Температура начнет повышаться: днем — около 10 -15 градусов тепла, по ночам ожидается плюс 3 — 8, без заморозков.

В четверг, 16 апреля, небольшие дожди ожидаются на востоке, а также в Сумской и Черниговской областях. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на Сумщине, а также в восточных областях столбики термометров опустятся до отметки плюс 8. А вот на западе страны воздух прогреется до 16 градусов тепла.

В пятницу, 17 апреля, небольшой дождь местами возможен на востоке и на юге Украины, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Луганской области столбики термометров опустятся до отметки плюс 11, а на западе воздух прогреется до 19 градусов тепла.

В субботу, 18 апреля, небольшой дождь ожидается в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской областях и в Крыму. Сильные осадки возможны в этот день в Херсонской, Черниговской и Сумской областях, а также на западе. Скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в Черниговской и Сумской областях столбики термометров опустятся до отметки плюс 7, а вот на юге воздух прогреется до 15 градусов тепла.

В воскресенье, 19 апреля, небольшие дожди возможны в западных областях. На юге страны осадки будут сильными, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в Сумской области столбики термометров опустятся до отметки 8 градусов тепла. На юге воздух прогреется до плюс 15-ти, а в Закарпатской области ожидается плюс 17.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, пришедшее с 10 апреля потепления в Украину будет сопровождаться небольшими дождями и возможными ночными заморозками.

— Перед Пасхой (19 апреля — Авт.) потепление будет сопровождаться сильными ветрами, — говорит синоптик. — В данный период возможны незначительные осадки. Только третья декада апреля принесет больше дождей. А вот значительного повышения температуры придется подождать до мая.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Владимир Деркач говорил о том, что в начале мая ожидаются дожди, но они не повиливают на повышенные температуры. «Температура воздуха достигнет своего пика примерно на экваторе первой декады. На термометрах можно будет увидеть практически летние показатели», — отметил синоптик.

А народный синоптик Леонид Горбань считает, что до 17 апреля возможны дожди:«Дневная температура в этот период ожидается 14 — 19 градусов тепла. После 20 апреля потеплеет еще на 5 градусов. Так что столбики термометров поднимутся до отметок плюс 22 — 23. И в конце апреля, с 27-го по 29-е, также просчитывается циклон. С 1 по 17 мая будет сухо и жарко, температура — 23 — 27 градусов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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