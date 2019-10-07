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«Двойник-зомби» Анджелины Джоли из Ирана арестована за богохульство (фото)
Жительница Ирана Сахар Табар, которую называют «двойником-зомби» Анджелины Джоли, арестована.
Сахар прославилась тем, что выкладывает в соцсети Instagram свои фотографии, на которых она напоминает голливудскую звезду и героиню мультфильма «Труп невесты» одновременно. 22-летняя Сахар говорит, что ее фото — результат макияжа и фотошопа. Хотя ходили слухи, что она сделала 50 пластических операций, чтобы выглядеть подобным образом. По словам иранки, она публикует такие снимки в Instagram для собственного развлечения.
У девушки есть свои фанаты (у нее почти 27 тысяч подписчиков). Однако далеко не всех в консервативном Иране ее эксперименты в соцсетях приводят в восторг. Как сообщает Daily Mail, Сахар обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, а также в получении дохода неприемлемыми средствами и поощрении молодежи к коррупции.
Табар была задержана на основании ордера, выданного судом Тегерана. Что грозит звезде Instagram пока не слишком ясно.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в буквальном смысле блистательная Анджелина Джоли воссоединилась со своим старшим сыном Мэддоксом в Японии.
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