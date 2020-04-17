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Происшествия

Возле Индустриального моста в Киеве провалился асфальт: фото с места событий

10:07 17 апреля 2020 238
В Киеве на Гетьмана провалился асфальт
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве на улице Гетьмана провалился огромный кусок асфальта — ЧП произошло из-за аварии на инженерных сетях «Киевводоканала». Напомним, что ранее в центре Киева из-за прорыва теплосетей в ямы провалились несколько автомобилей.

Как сообщают в столичной горгосадминистрации, место аварии в районе Индустриального моста ограждено, ведутся работы по ее ликвидации. Работы планируют завершить к вечеру пятницы, 17 апреля.

После ликвидации аварии дорожные службы приступят к восстановлению дорожного покрытия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выкладывали видео с места масштабной аварии на теплотрассе на столичной Шота Руставели, где в асфальте образовались огромные ямы, куда проваливались автомобили.

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