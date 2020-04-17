- 10:15 Дым и смог в Киеве: спасатели объяснили, что происходит
- 10:07 Возле Индустриального моста в Киеве провалился асфальт: фото с места событий
- 09:48 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:36 Полуголая Седокова с молодым любовником взбудоражили сеть пикантным фото в ванной
- 09:35 В Кривом Роге из дробовика расстреляли молодую пару: подробности и фото с места трагедии
- 09:35 Ярмоленко на карантине освоил новую «профессию» и запустил челлендж
- 09:35 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн трансляция брифинга Минздрава
- 09:33 Белка украла сладости, оставленные на крыльце дома, и прославилась
- 09:32 Социолог оценил угрозу масштабных протестов в Украине
- 09:28 Хроники коронавируса: главные события в мире 17 апреля (обновляется)
- 09:16 Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо похвасталась идеальной фигурой в 51 год
- 09:11 "Неохотно отпускают военных": у Зеленского объяснили особенности обмена пленными с боевиками
Возле Индустриального моста в Киеве провалился асфальт: фото с места событий
В Киеве на улице Гетьмана провалился огромный кусок асфальта — ЧП произошло из-за аварии на инженерных сетях «Киевводоканала». Напомним, что ранее в центре Киева из-за прорыва теплосетей в ямы провалились несколько автомобилей.
Как сообщают в столичной горгосадминистрации, место аварии в районе Индустриального моста ограждено, ведутся работы по ее ликвидации. Работы планируют завершить к вечеру пятницы, 17 апреля.
После ликвидации аварии дорожные службы приступят к восстановлению дорожного покрытия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выкладывали видео с места масштабной аварии на теплотрассе на столичной Шота Руставели, где в асфальте образовались огромные ямы, куда проваливались автомобили.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!