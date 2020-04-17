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«Я просто женственная»: Кортни Кардашьян обидели предположения о ее беременности (фото)
Американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян обиделась на «интернет-троллей», предположивших, что она беременна. Слухи о том, что 40-летняя Кортни ждет четвертого ребенка, появились после того, как она опубликовала в Instagram (где у нее имеется почти 90 миллионов подписчиков) свой снимок в полурасстегнутом платье, обнажающем живот. После этого многие начали поздравлять звезду с будущим прибавлением семейства. Старшая сестра Ким Кардашьян дала понять, что в данный момент не беременна, но хотела бы этого. «Благословите меня, чтобы это стало правдой», — написала она.
Но позже Кортни призналась, что предположения, будто она беременна, она считает оскорбительными. На самом деле у нее просто женственная фигура, и она гордится ею. «Я знаю, что не выгляжу беременной», — заявила она.
У Корни имеется два сына — десятилетний сын Мэйсон и петилетний рейн, а также семилетняя дочь Пенелопа. Она родила их от бизнесмена Скотта Дисика, с которым состояла в гражданском браке с 2006 по 2015 год.
Ранее «ФАКТЫ» писали о драке между Кортни и Ким Кардашьян.
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