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- 10:50 Очагом распространения коронавируса на Тернопольщине оказалась Почаевская лавра
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Очагом распространения коронавируса на Тернопольщине оказалась Почаевская лавра
Почаевская лавра в Тернопольской области, представители которой ранее опровергли смерть своего монаха с COVID-19, стала местом, откуда распространяется коронавирусная инфекция.
Как передает издание «Терміново», главный санитарный врач области Оксана Чайчук рассказала о заболевшем священнике из Збаражского района, поющем в хоре Почаевской лавры, и его супруге, которая работает в бухгалтерии Шумской районной больницы.
«Контакты пошли как по бухгалтерии, так и главный врач в Шумске „положительный“. Вчера был зафиксирован 21 положительный (подтвержденный COVID-19. — Ред.) результат», — отметила медик и добавила, что со священником связана вспышка COVID-19 В Дубенском районе Ровенской области.
По ее словам, священнослужитель на связь не выходит, а в Почаевской лавре до сих пор не предоставили властям списки хористов. Те же, кто поет в хоре, имеют приходы в Шумском, Кременецком и Збаражском районах. «Если мы получим результаты обследования, то будем иметь большую вспышку», — отметила Оксана Чайчук и добавила, что ранее восемь граждан Молдовы привезли коронавирусную инфекцию домой после посещения лавры.
А начальник ГУ НП в Тернопольской области Александр Богомол предлагает установить дополнительные блокпосты на въездах в Почаев. Тем временем представители ОГА надеются, что руководство лавры даст разрешение на дезинфекцию всего комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве из-за большого количества заболевших с коронавирусной инфекцией на карантин закрыли Киево-Печерскую лавру. Под угрозой закрытия — Ионинский монастырь, где заболел наместник и трое монахов.
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