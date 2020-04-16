Ионинский монастырь оказался под угрозой закрытия из-за коронавируса

Украина

В Киеве могут закрыть на карантин Свято-Троицкий Ионинский монастырь — это связано со случаями заражения коронавирусом COVID-19. В частности, опасную инфекцию диагностировали у его наместника Ионы Черепанова.

Как сообщил на брифинге городской голова Киева Виталий Кличко, кроме заболевания наместника, в этом монастыре подтверждены еще три случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

«Есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин», — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что, несмотря на введенный в Украине карантин в связи с COVID-19, предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий приглашает верующих на пасхальные богослужения.

При этом на карантин закрыли Киево-Печерскую Лавру, где коронавирусной инфекцией заразились уже около 100 человек.

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