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Ионинский монастырь оказался под угрозой закрытия из-за коронавируса
В Киеве могут закрыть на карантин Свято-Троицкий Ионинский монастырь — это связано со случаями заражения коронавирусом COVID-19. В частности, опасную инфекцию диагностировали у его наместника Ионы Черепанова.
Как сообщил на брифинге городской голова Киева Виталий Кличко, кроме заболевания наместника, в этом монастыре подтверждены еще три случая инфицирования коронавирусом COVID-19.
«Есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин», — заявил Кличко.
Ранее сообщалось, что, несмотря на введенный в Украине карантин в связи с COVID-19, предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий приглашает верующих на пасхальные богослужения.
При этом на карантин закрыли Киево-Печерскую Лавру, где коронавирусной инфекцией заразились уже около 100 человек.
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