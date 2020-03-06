24.53 / 24.79 27.26 / 27.69
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Самая теплая зима за всю историю Европы: погода установила новый температурный рекорд

2:22 6 марта 2020 20
Погода
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Последний месяц зимы, который так и не принес в Украину низких температур, стал самым теплым февралем за все годы наблюдения на глобальном и региональном уровне.

Об этом сообщается на сайте Climate Change Service.

По словам специалистов, температуры были выше среднего на обширной территории, которая охватывает большую часть Европы, Сибири и Центральной Азии, а также над Западной Антарктидой.

Прошедшая зима (с декабря 2019 года по февраль 2020 года) была самой теплой за всю историю Европы. Средняя температура здесь была почти на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в предыдущую самую теплую зиму 2015−2016 года.

Кроме того, ученые в Антарктиде зафиксировали новый рекорд температуры в 20,75 градуса Цельсия. Этот показатель впервые преодолел 20-градусный барьер на континенте за всю историю наблюдений.

Также международная группа климатологов объявила, что в 2019 году Мировой океан нагрелся до рекордных значений за всю историю наблюдений, побив новый температурный рекорд. Это указывает на то, что средняя температура Земли повышается быстрыми темпами, что может привести к катастрофическим последствиям для климата планеты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Организация Объединенных Наций пытается предупредить человечество о надвигающейся климатической катастрофе. Так, Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO) заявила о том, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри вышли в свет вместе – впервые после «Мегзит» (фото, видео)

Гроссмейстер

Сыгравшего за сборную России украинского шахматиста нашли мертвым в Москве

Девочка

Полгода насиловал 9-летнюю девочку в фитнес-клубе: в РФ задержали тренера-педофила

В Кривом Роге с подозрением на коронавирус госпитализировали сразу шестерых членов одной семьи

В Кривом Роге с подозрением на коронавирус госпитализировали сразу шестерых членов одной семьи

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер