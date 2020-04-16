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Пылевая буря в Киеве: названа причина и даны рекомендации (фото, видео)
Пылевая буря, обрушившаяся на Киев и пригороды в четверг, 16 апреля, обусловлена бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков.
«По данным Укргидрометцентра, 16 апреля после обеда в Киеве наблюдается пылевая буря. Ожидаются порывы ветра 17−22 м/с. Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Видимость очень низкая», — сообщают в Управлении экологии и природных ресурсов столичной горгосадминистрации.
Отмечается, что такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежной зимой и отсутствие привычной нормы осадков. «Как следствие — воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер», — говорится в сообщении.
Украинцам рекомендуют:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Тем временем в Киеве на улице Семьи Сосниных ветром повалило бетонные столбы.
А «Информатор» публикует фото «пыльного Киева».
А на Подольском мосту ветер сдул временное ограждение.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале апреля столицу накрывал плотный смог — причиной тому послужили многочисленные пожары, в том числе, и в зоне отчуждения ЧАЭС.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?