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Происшествия

Пылевая буря в Киеве: названа причина и даны рекомендации (фото, видео)

16:22 16 апреля 2020 784
Пылевая буря в Киеве
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Пылевая буря, обрушившаяся на Киев и пригороды в четверг, 16 апреля, обусловлена бесснежной зимой и отсутствием привычной нормы осадков.

«По данным Укргидрометцентра, 16 апреля после обеда в Киеве наблюдается пылевая буря. Ожидаются порывы ветра 17−22 м/с. Ураганный ветер несет над городом облако пыли. Видимость очень низкая», — сообщают в Управлении экологии и природных ресурсов столичной горгосадминистрации.

Отмечается, что такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежной зимой и отсутствие привычной нормы осадков. «Как следствие — воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северный ветер», — говорится в сообщении.

Украинцам рекомендуют:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Тем временем в Киеве на улице Семьи Сосниных ветром повалило бетонные столбы.

А «Информатор» публикует фото «пыльного Киева».

А на Подольском мосту ветер сдул временное ограждение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале апреля столицу накрывал плотный смог — причиной тому послужили многочисленные пожары, в том числе, и в зоне отчуждения ЧАЭС.

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