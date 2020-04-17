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Общество и люди

Пожар в киевском парке "Голосеево": обгоревший бобер вышел к очевидцам и умер на их глазах (фото 18+)

11:46 17 апреля 2020 239
Пожар в Голосеево
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В результате пожара, который возник в Голосеевском районе столицы 16 апреля, пострадала территория Национального природного парка «Голосеевский». Также сообщалось об очередном возгорании в зоне отчуждения ЧАЭС.

«Около 13:00 был совершен поджог сухой травы. В результате огонь перекинулся на лес», — сообщили на страничке парка в социальных сетях, выложив фото последствий пожара. На одном из кадров — сильно обгоревший бобер, который вышел к людям. Животное, у которого огнем выжгло глаза, умерло.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало видео Чернобыльского заповедника после масштабного пожара, куда начали возвращаться животные, в том числе и кони Пржевальского.

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