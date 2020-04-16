Украина

В Чернобыльскую зону после пожара возвращаются животные: опубликовано видео

Пока спасатели заканчивают ликвидировать последствия мощного пожара, возникшего в зоне отчуждения ЧАЭС, в заповедник начали возвращаться животные, в частности, лошади Пржевальского.

Небольшой табун попал на видео, которое в социальные сети выложило МВД Украины. «Пока наши спасатели борются с очагами тления — пеньками и колодами деревьев, жители Чернобыльской зоны возвращаются домой. Да, зрение вас не подводит. Это лошади Пржевальского. Они, как и многие другие животные, законные хозяева зоны отчуждения», — говорится в комментарии к видео.

Поки наші рятувальники долають осередки тління — пеньки та колоди дерев, жителі Чорнобильської зони повертаються додому



Так, зір вас не підводить. Це коні Пржевальського. Вони, як і багато інших тварин, законні власники зони відчуження pic.twitter.com/NyfeeTXIRX — МВС України (@MVS_UA) April 16, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали видео пожаров в зоне отчуждения, смонтированное на основе материалов, записанных видеоловушками в заповеднике.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter