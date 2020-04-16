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Украина

В Чернобыльскую зону после пожара возвращаются животные: опубликовано видео

14:05 16 апреля 2020 168
Конь Пржевальского
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Пока спасатели заканчивают ликвидировать последствия мощного пожара, возникшего в зоне отчуждения ЧАЭС, в заповедник начали возвращаться животные, в частности, лошади Пржевальского.

Небольшой табун попал на видео, которое в социальные сети выложило МВД Украины. «Пока наши спасатели борются с очагами тления — пеньками и колодами деревьев, жители Чернобыльской зоны возвращаются домой. Да, зрение вас не подводит. Это лошади Пржевальского. Они, как и многие другие животные, законные хозяева зоны отчуждения», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали видео пожаров в зоне отчуждения, смонтированное на основе материалов, записанных видеоловушками в заповеднике.

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