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«Шансов воскреснуть у вас нет!»: доктор Комаровский мощно обратился к украинцам накануне Пасхи (видео)
Доктор Евгений Комаровский изложил свой взгляд на то, как необходимо праздновать Пасху.
По мнению известного врача-педиатра, отношение к празднику не может меняться в зависимости от места нахождения верующего человека.
«Если вы заболеете, вы не повторите судьбу Христа — шансов на воскресение у вас нет. Вам может не хватить места в больнице, и вы, скорее всего, будете лечиться за свой счет. Останьтесь дома! Сберегите себя для тех, кому вы дороги. Поберегите тех, кто дорог вам! Господь услышит вас, где бы вы ни были!» — сказал Комаровский.
Также он добавил: «Христос воскреснет вне зависимости от того, где вы будете в этот момент находиться. Пожалуйста, не омрачайте такой светлый праздник реальной угрозой заболеть. Пожалуйста, побудьте дома!«
Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре уже более 90 человек заболели коронавирусом.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..