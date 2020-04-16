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Здоровье и медицина

«Шансов воскреснуть у вас нет!»: доктор Комаровский мощно обратился к украинцам накануне Пасхи (видео)

19:53 16 апреля 2020 469
Евгений Комаровский
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Доктор Евгений Комаровский изложил свой взгляд на то, как необходимо праздновать Пасху.

По мнению известного врача-педиатра, отношение к празднику не может меняться в зависимости от места нахождения верующего человека.

«Если вы заболеете, вы не повторите судьбу Христа — шансов на воскресение у вас нет. Вам может не хватить места в больнице, и вы, скорее всего, будете лечиться за свой счет. Останьтесь дома! Сберегите себя для тех, кому вы дороги. Поберегите тех, кто дорог вам! Господь услышит вас, где бы вы ни были!» — сказал Комаровский.

Также он добавил: «Христос воскреснет вне зависимости от того, где вы будете в этот момент находиться. Пожалуйста, не омрачайте такой светлый праздник реальной угрозой заболеть. Пожалуйста, побудьте дома!«

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре уже более 90 человек заболели коронавирусом.

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«Шансов воскреснуть у вас нет!»: доктор Комаровский мощно обратился к украинцам накануне Пасхи (видео)

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