Общество и люди

В Киеве ограничат доступ к кладбищам: кого это коснется

В Киеве, где по состоянию на утро пятницы, 17 апреля, количество заболевших COVID-19 достигло 705 человек, с субботы, 18 апреля, будет ограничен доступ к городским кладбищам.

Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко. «Исключение будет сделано лишь для захоронений — с соблюдением норм, установленных на время карантина. В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, у храмов», — отметил городской голова.

Напомним, что ранее Виталий Кличко сообщал, что поминальные дни отложат из-за карантина, ориентировочно, на июнь этого года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», социологи выяснили, что 4% украинцев не готовы отказаться от посещения пасхальных богослужений в храмах, хотя и готовы соблюдать при этом карантинные ограничения и правила.

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