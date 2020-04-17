Скатится ли Украина обратно в 90-е: озвучен осторожный прогноз

Украина

Несмотря на кризис и то, что из-за карантина закрываются предприятия, а люди пополняют армию безработных, нынешняя ситуация вряд ли приведет к тому, что Украина «откатиться» на уровень 90-х годов прошлого столетия.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» озвучил заместитель директора института социологии Национальной академии наук доктор философских наук Евгений Головаха.

«Та ситуация не может повториться в силу изменения состава населения. У нас появилась значительная прослойка людей, обладающих современными знаниями, навыками, профессиями и сознанием, далеким от того, с которым постсоветские люди вошли в 1990-е годы», — отметил он, однако признал, что люди станут беднее.

«Будут потери социальных структур, то есть вновь пополнятся ряды тех, кто выбыл из среднего класса из-за того, что значительная часть малого и среднего бизнеса будет утрачена и не скоро восстановится», — говорит социолог, однако добавляет, что эти потери — на полгода-год.

«Появилось целое поколение тех, кто знает, как создавать перспективные бизнесы. А это очень важно. Они сейчас могут понести потери, но это не значит, что они непременно маргинализируются и станут безработными или уйдут в криминалитет, как было тогда. Нет, они начнут думать о том, как восстанавливать бизнес в самых разных формах», — считает Евгений Головаха.

Полный текст интервью с социологом о ситуации в стране, о возможности массовых протестов и настроениях в обществе, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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