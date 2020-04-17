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Пасха-2020: онлайн-трансляция праздничного богослужения ПЦУ (видео)
В воскресенье, 19 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху. Православная церковь Украины призвала прихожан остаться дома и смотреть онлайн-трансляцию богослужения.
«Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали: несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего, величественный праздник пришел к нам», — сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Праздничное богослужение пройдет в ночь с 18 на 19 апреля с 23.00 до 3.00.
Окно трансляции появится перед началом богослужения.
Напомним, что ПЦУ порекомендовала купить уже освященные паски или освятить их самостоятельно. Священники также попросили молодых прихожан позаботиться о родственниках, чтобы у всех были освященные Пасхальные блюда.
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