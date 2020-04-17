ВОЗ предупредила о новом эпицентре пандемии коронавируса

Мир

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые накануне развенчали самые популярные мифы о коронавирусе, считают, что новым эпицентром вспышки коронавируса в мире может стать Африка. На данный момент на континенте зафиксировано уже 19 359 случаев инфицирования коронавирусом, из них 973 человека умерли и 4681 выздоровел.

И хотя эти показатели ниже, чем в Европе и США, в Африке очаг инфицирования постоянно разрастается. Так, появление больных фиксируют далеко от африканских столиц, сообщает ВВС.

К тому же страны Африки не располагают достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией. Так, одной из первых жертв COVID-19 в Африке умерла журналистка из Зимбабве. Тогда местные власти заявили, что у них не было аппарата ИВЛ, чтобы лечить ее.

На данный момент региональное бюро ВОЗ в Африке пытается сосредоточиться на профилактике заболевания, чтобы минимизировать количество инфицированных.

Напомним, в Китае, который первый стал жертвой пандемии, за последние сутки не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса, а число новых случаев заражения резко снизилось до 26. На данный момент эпицентром может считаться США, где были выявлены 678 тысяч 210 зараженных COVID-19 и почти 35 тысяч пациентов скончались. Тем не менее президент Дональд Трамп уже заявил о «плане трех этапов» возвращения США к нормальной жизни.

Все подробности о распространении коронавируса в мире читайте в обновляемой статье «ФАКТОВ» «Хроники коронавируса: главные события в мире».

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