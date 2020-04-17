- 17:40 Концентрация пыли в воздухе в Днепре значительно выше нормы: как уберечься
- 17:13 В Украине активизировались мошенники, наживающиеся на пожарах в Чернобыльской зоне
- 17:10 Дело Евромайдана: суд арестовал экс-заместителя главы СБУ
- 17:02 Все этого хотят: блогеров подняли на смех с хайпом вокруг коронавируса
- 16:40 Погибла от рук любовника-каннибала? Выяснились шокирующие детали убийства женщины в Кривом Роге
- 16:35 Великая суббота 2020: что нельзя делать перед Пасхой
- 16:29 Почти Сахара: появились впечатляющие фото последствий пылевой бури на Черниговщине
- 16:23 Во Львове горит центр реабилитации ветеранов АТО: фото и видео происшествия
- 16:15 Ветер утихнет, но будет прохладно: синоптик рассказала о погоде на Пасху
- 15:56 В Одессе задержали бывшего боевика «ДНР»: воевал в ДАПе, Дебальцево и Углегорске
- 15:46 Воздушная паска от Оли Поляковой: простой рецепт
- 15:45 ВОЗ предупредила о новом эпицентре пандемии коронавируса
Дело Евромайдана: суд арестовал экс-заместителя главы СБУ
Бывшему первому заместителю председателя СБУ — руководителю Антитеррористического центра при СБУ, которого подозревают незаконных в преследованиях участников Евромайдана, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Напомним, главой СБУ в 2013—2014 годах был Александр Якименко. Первым заместителем Якименко и руководителем Антитеррористического центра до 26 февраля 2014 года был Владимир Тоцкий, который сейчас скрывается за пределами Украины.
Так суд отреагировал на ходатайство прокуроров, которые ведут дела, связанные с массовыми протестами в Киеве в 2013 — 2014 годах.
Бывшего первого зама главы СБУ подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.
Решение суда об избрании меры пресечения позволит прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемого и даст возможность применения процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск.
Напомним, на днях Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 суток генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в работе на российскую ФСБ.
Как сообщали «ФАКТЫ», подозревать Шайтанова в незаконной деятельности начали еще весной-летом 2014 года после гибели нескольких сотрудников СБУ и саботировании приказов во время захвата российскими наемниками Славянска.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»