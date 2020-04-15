27.09 / 27.45 29.27 / 29.92
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Суд арестовал генерала Шайтанова, подозреваемого в работе на ФСБ

18:43 15 апреля 2020 163
шайтанов
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, подозреваемый в работе на российскую ФСБ, ближайшие 60 суток проведет под арестом. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Шайтанов был задержан 14 апреля. В СБУ заподозрили своего офицера в планировании террористических актов и в разведывательной работе против Украины в интересах вражеской спецслужбы.

Генерал-майору объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: государственная измена (ч. 1 ст. 111) и террористический акт (ст. 258).

Напомним, источник в СБУ сообщил, что подозревать Шайтанова в незаконной деятельности начали еще летом 2014 года после гибели нескольких сотрудников спецслужбы. Среди планировавшихся террористических актов, к которым, как полагают, может быть причастен задержанный, было покушение на известного добровольца Адама Осмаева. СБУ опубликовала записи бесед участников заговора.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Натали и Саша

"Жених мог переболеть коронавирусом еще в ноябре": шокирующее признание украинки о поездке в Китай

посевная

У Путина возникли проблемы с посевной кампанией: почему это опасно для Украины

Полиция

Во Львове задержаны убийцы пожилой супружеской пары: подробности преступления

«Полицейские задушили моего сына в машине»: подробности резонансной смерти в Днепре (фото, видео)

«Полицейские задушили моего сына в машине»: подробности резонансной смерти в Днепре (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер