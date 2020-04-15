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Суд арестовал генерала Шайтанова, подозреваемого в работе на ФСБ
Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, подозреваемый в работе на российскую ФСБ, ближайшие 60 суток проведет под арестом. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.
Шайтанов был задержан 14 апреля. В СБУ заподозрили своего офицера в планировании террористических актов и в разведывательной работе против Украины в интересах вражеской спецслужбы.
Генерал-майору объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: государственная измена (ч. 1 ст. 111) и террористический акт (ст. 258).
Напомним, источник в СБУ сообщил, что подозревать Шайтанова в незаконной деятельности начали еще летом 2014 года после гибели нескольких сотрудников спецслужбы. Среди планировавшихся террористических актов, к которым, как полагают, может быть причастен задержанный, было покушение на известного добровольца Адама Осмаева. СБУ опубликовала записи бесед участников заговора.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.