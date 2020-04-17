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В Украине активизировались мошенники, наживающиеся на пожарах в Чернобыльской зоне
В социальных сетях стали появляться сообщения мошенников о сборе средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Аферисты особенно активизировались во время пожаров, которые бушевали в зоне отчуждения ЧАЭС. Об этом сообщает в своем Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«Достаточно часто встречаются фальшивые посты о том, что ГСЧ Украины якобы собирает средства на ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций. Спасатели призывают проверять информацию и не доверять подобным постам!», — говорится в сообщении.
Также приводятся примеры фейковых постов:
Напоминаем, очаги возгораний в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уже полностью ликвидированы. При этом пожарные контролируют, не появятся ли очаги тления.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пожары в зоне ЧАЭС уничтожили значительную часть туристических объектов.
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