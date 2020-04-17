Происшествия

В Украине активизировались мошенники, наживающиеся на пожарах в Чернобыльской зоне

В социальных сетях стали появляться сообщения мошенников о сборе средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Аферисты особенно активизировались во время пожаров, которые бушевали в зоне отчуждения ЧАЭС. Об этом сообщает в своем Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Достаточно часто встречаются фальшивые посты о том, что ГСЧ Украины якобы собирает средства на ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций. Спасатели призывают проверять информацию и не доверять подобным постам!», — говорится в сообщении.

Также приводятся примеры фейковых постов:

Напоминаем, очаги возгораний в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уже полностью ликвидированы. При этом пожарные контролируют, не появятся ли очаги тления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пожары в зоне ЧАЭС уничтожили значительную часть туристических объектов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter