27.03 / 27.38 29.07 / 29.68
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Украине активизировались мошенники, наживающиеся на пожарах в Чернобыльской зоне

17:13 17 апреля 2020 169
Последствия пожара
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В социальных сетях стали появляться сообщения мошенников о сборе средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Аферисты особенно активизировались во время пожаров, которые бушевали в зоне отчуждения ЧАЭС. Об этом сообщает в своем Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«Достаточно часто встречаются фальшивые посты о том, что ГСЧ Украины якобы собирает средства на ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций. Спасатели призывают проверять информацию и не доверять подобным постам!», — говорится в сообщении.

Также приводятся примеры фейковых постов:

Напоминаем, очаги возгораний в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС уже полностью ликвидированы. При этом пожарные контролируют, не появятся ли очаги тления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пожары в зоне ЧАЭС уничтожили значительную часть туристических объектов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

тело и полицейский

Погибла от рук любовника-каннибала? Выяснились шокирующие детали убийства женщины в Кривом Роге

Великая суббота

Великая суббота 2020: что нельзя делать перед Пасхой

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Последствия пожара

В Украине активизировались мошенники, наживающиеся на пожарах в Чернобыльской зоне

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер