Карантин в Украине могут продлить: в Минздраве назвали условие

Украина

Продление карантина в стране зависит от темпов роста числа инфицированных коронавирусом после Пасхи. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в эфире «Радіо Свобода».



Виктор Ляшко отметил, что карантинные меры продлят, если количество новых больных будет расти более чем на 2% от общего числа инфицированных.



«О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей среде, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники, и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий. Между тем мы разрабатываем различные сценарии выхода из карантина. Будет происходить смягчение», — отметил главный санитарный врач Украины.



По его словам, в Украине сейчас проводится 5 тысяч тестов на COVID-19 в сутки. Проверяются только те люди, кто имеет соответствующие симптомы или был в контакте с больными.

Ранее сообщалось, что из-за карантинных ограничений в школах Украины могут отменить последний звонок.

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