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София Ротару показала свою маму (фото)
Легендарная украинская певица София Ротару, которая недавно сообщила о смерти мужа родной сестры Лидии Сергея Хлябича, вспомнила об еще одной печальной утрате.
«Сегодня моей Маме исполнилось бы 100 лет. Скучаю по тебе… Светлая память», — написала она, добавив фото матери.
«Спасибо! Вашей маме за то, что она подарила нам вас!», «Достойная Мама достойной дочери», «У вас была замечательная мама», «По фото видно, что очень добрые глаза у Вашей мамы», — пишут поклонники певицы.
Напомним, что Александра Ивановна, мать Софии Ротару, умерла в 1997 году. Она вырастила 6 детей. София Ротару часто вспоминала, как помогала матери торговать на рынке.
Ранее мы писали, что умерла мать знаменитой российской актрисы Любови Полищук.
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