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Не раньше июня: Криклий назвал сроки возобновления работы общественного транспорта
В Украине общественный транспорт заработает не раньше июня после того, как отменят карантин. Напомним, в начале мая ученые прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в нашей стране.
Об этом в эфире «24 канала» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Криклий считает, что когда волна COVID-19 пойдет на спад, тогда можно будет возобновлять работу общественного транспорта в стабильном режиме.
При этом министр считает, что отменять «масочный режим» сразу нельзя — это может вызвать очередную волну заболеваемости. Чиновник уточнил, что «определенный период транспорт будет работать по определенным критериям».
«Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активно работать с общественным транспортом», — заявил министр.
По мнению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, карантин, который продлили до 24 апреля, могут продлить еще на какое-то время. Все будет зависеть от темпов роста числа инфицированных коронавирусом после Пасхи.
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Зависит от тяжести болезни: ученые рассказали, в течение какого времени можно выздороветь от коронавируса
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