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Украина

Не раньше июня: Криклий назвал сроки возобновления работы общественного транспорта

23:00 17 апреля 2020 184
троллейбус
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине общественный транспорт заработает не раньше июня после того, как отменят карантин. Напомним, в начале мая ученые прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в нашей стране.

Об этом в эфире «24 канала» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий считает, что когда волна COVID-19 пойдет на спад, тогда можно будет возобновлять работу общественного транспорта в стабильном режиме.

При этом министр считает, что отменять «масочный режим» сразу нельзя — это может вызвать очередную волну заболеваемости. Чиновник уточнил, что «определенный период транспорт будет работать по определенным критериям».

«Но реалистично, что в июне-июле начнем уже активно работать с общественным транспортом», — заявил министр.

По мнению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, карантин, который продлили до 24 апреля, могут продлить еще на какое-то время. Все будет зависеть от темпов роста числа инфицированных коронавирусом после Пасхи.

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