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Украина

В Украине продлили карантин и ввели режим ЧС: назван срок (видео)

13:40 25 марта 2020 766
Денис Шмыгаль
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Правительство решило продлить карантин в Украине еще на 30 дней. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабинета министров, которое проходит в среду, 25 марта.

В связи с пандемией коронавируса карантин в Украине будет продлен до 24 апреля. Собравшиеся единогласно поддержали это предложение и введение режима Чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

Предусмотрено, что карантин в дальнейшем могут и продлить, и прекратить раньше срока.

«Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на 30 дней до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления», — заявил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгать.

Ранее сообщалось, что в МВД хотят ввести в Киеве комендантский час.

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