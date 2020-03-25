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В Украине продлили карантин и ввели режим ЧС: назван срок (видео)
Правительство решило продлить карантин в Украине еще на 30 дней. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабинета министров, которое проходит в среду, 25 марта.
В связи с пандемией коронавируса карантин в Украине будет продлен до 24 апреля. Собравшиеся единогласно поддержали это предложение и введение режима Чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.
Предусмотрено, что карантин в дальнейшем могут и продлить, и прекратить раньше срока.
«Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на 30 дней до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления», — заявил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгать.
Ранее сообщалось, что в МВД хотят ввести в Киеве комендантский час.
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