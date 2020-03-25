Украина

В Украине продлили карантин и ввели режим ЧС: назван срок (видео)

Правительство решило продлить карантин в Украине еще на 30 дней. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабинета министров, которое проходит в среду, 25 марта.

В связи с пандемией коронавируса карантин в Украине будет продлен до 24 апреля. Собравшиеся единогласно поддержали это предложение и введение режима Чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

Предусмотрено, что карантин в дальнейшем могут и продлить, и прекратить раньше срока.

«Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на 30 дней до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления», — заявил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгать.

Ранее сообщалось, что в МВД хотят ввести в Киеве комендантский час.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter