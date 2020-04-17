Коронавирус в Украине: ученые рассказали, когда ожидать пика заболеваемости

Украина

Пик заболеваемости коронавирусом, по мнению ученых, придется на первые числа мая, если люди будут соблюдать карантин на Пасху и во время майских праздников.

Украинские ученые смоделировали возможный сценарий развития эпидемии с 20 по 30 апреля.

На сайте Академии наук приведены прогнозы, согласно которым пик новых случаев COVID-19 в нашей стране должен приходиться на 2−5 мая, пик летальных исходов — на 3−8 мая.

После пика заболеваемости снижение количества заражений будет наблюдаться до конца мая 2020 года в среднем до 400 случаев в день (диапазон прогнозируемых значений 200−700).



После достижения пика летальности снижение количества новых летальных исходов будет происходить до конца мая 2020 года до среднего значения 20 случаев (диапазон прогнозируемых значений 12−37).

Ученые отмечают, что приведенные данные нельзя рассматривать как абсолютно достоверные. Результаты моделирования могут быть только приближенными к реальной картине. Прогноз должен периодически пересматриваться во времени с учетом новых факторов влияния.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что пик коронавируса в Украине ожидается в пятницу, 17 апреля.

На утро 17 апреля в Украине подтверждено 4662 случая COVID-19. Зафиксированы 125 случаев с летальным исходом и 246 случаев выздоровления пациентов. Всего сделано 47 096 тестирований.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»













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