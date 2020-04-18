Мир

Плевать строго запрещено: в Индии на время карантина вводятся запреты на плевки на улицах

В Индии, где из-за введенного карантина полицейские лишаются рук, сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация: официально в стране около 13,5 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией, но их число стремительно увеличивается с каждым днем.

Чтобы сократить возможную передачу коронавируса воздушно-капельным путем, власти уже запретили продажу жевательных резинок, жевательного табака, традиционной жевательной смеси пан-масала и других подобных продуктов.

А теперь намерены еще и ввести запрет на плевки в общественных местах.

Так, правительство премьера Нарендры Моди внесло ряд изменений в список правонарушений, подпадающих под действие Закона о действиях в условиях бедствий, пишет Times of India.

«Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную инфекцию пандемией. Известно, что заболевание распространяется воздушно-капельным путём. Поэтому в нынешней ситуации плевать на улицах опасно, в силу чего необходимо ввести серьёзные эффективные меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение CoViD-19», — считают в правительстве страны.

К нарушителям данного запрета будут применяться весьма жесткие меры: от штрафа до тюремного заключения сроком на один год.

Отмечается, что в стране уже было несколько инцидентов, когда зараженные коронавирусом намеренно плевали в работников органов здравоохранения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Таиланде зараженный COVID-19 человек специально плюнул перед смертью в лицо незнакомцу на вокзале.

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