Мир

Умрет больше людей, чем от COVID-19: в Британии объяснили, чем опасен карантин

Несмотря на очевидные преимущества введения в стране карантина, длительное нахождение людей в ограниченном пространстве без работы и без общения вызовет больше смертей, чем COVID-19, и при этом изуродует целое поколение.

Такое мнение высказал основатель сети британских пабов Punch Taverns Хью Осмонд, передает Daly Mail.

«Под угрозой не только финансовое благополучие британцев, но их физическое и психическое здоровье. Нас ожидает всплеск смертности в десятки тысяч случаев в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Умрет гораздо больше, чем от COVID-19. Поэтому сейчас надо спросить наши власти — готовы ли они и дальше держать всю страну взаперти? Полагаю, что нет», — заявил Осмонд.

По словам бизнесмена, он изучал медицину в Оксфорде, создавал крупные и мелкие компании в разных секторах, создал самую крупную сеть пабов, поэтому может твердо заявить о том, что только повальное тестирование всего населения поможет обуздать эпидемию.

Его высказывание было вызвано публикацией Управления по вопросам бюджетной ответственности, которое подсчитало, что трехмесячный локдаун вызовет в Великобритании самый большой спад за 300 лет, то есть более страшный экономический кризис, чем Великая депрессия.

ВВП страны, по словам Хью Осмонда, усохнет на 35% с апреля по июнь, число безработных вырастет до 3,4 млн человек.

«Каждая пятая компания в сфере малого и среднего бизнеса не переживет карантин, как уже объявлено. Каждый день простоя обходится нашей экономике в 2,4 млрд фунтов. Даже у тех 9 млн работников, которых отправили в отпуск, будущее крайне мрачное, половина всех компаний Великобритании готовится к увольнениям», — считает Хью.

По мнению бизнесмена, 99% смертей от COVID-19 в мире происходит среди людей, имевших хронические болезни или почтенный возраст.

«Конечно, это трагедия для родственников, каждая жизнь представляет ценность. Но стоит ли из-за этого разрушать жизни 60 млн британцев? Их ожидают огромные финансовые, психические, физиологические проблемы в будущем, будет изуродована жизнь целого поколения. Их риск серьезно заболеть COVID-19 очень мал, дайте людям право выйти из карантина и защитить будущее», — призывает основатель самой крупной сети пабов.

Напомним, что невролог, руководитель сети клиник «Головная боль» кандидат медицинских наук Татьяна Майкова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, что стрессовое состояние, в котором находится человек, оказавшийся в жестких условиях карантина из-за коронавируса, может привести к ослаблению иммунитета и увеличению количества людей, у которых заболевание будет протекать в более тяжелой форме, даже если они не входят в группу риска.

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