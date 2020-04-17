27.03 / 27.38 29.06 / 29.68
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Врач рассказал, как стресс из-за карантина и коронавируса убивает организм

14:50 17 апреля 2020 92
Карантин
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Стрессовое состояние, в котором находится человек, оказавшийся в жестких условиях карантина из-за коронавируса, может привести к ослаблению иммунитета и увеличению количества людей, у которых заболевание будет протекать в более тяжелой форме, даже если они не входят в группу риска.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала невролог, руководитель сети клиник «Головная боль» кандидат медицинских наук Татьяна Майкова.

«Всеми процессами в организме руководит мозг. Но чем дольше длится стресс, тем хуже мозгу удается нас защищать. Именно мозг отвечает за готовность иммунитета противостоять любой инфекции», — утверждает медик и добавляет, что в сложившейся ситуации практически у всех мозг находится в напряжении.

«Возникает паническое состояние, которое убивает иммунитет — гормональная система дает сбой, защитные силы организма ослабевают. Длительное состояние неопределенности и бессознательной тревоги неизбежно приведет к увеличению числа тех, у кого заболевание будет протекать тяжело, даже если они не входят в группу риска», — отметила Татьяна Майкова.

Полный текст материала с неврологом о том, как людям снизить стресс во время длительного карантина, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Норман Хантер

Легендарный футболист скончался от коронавируса (фото)

Василий Уткин

Историческая ошибка Путина: российский комментатор Уткин неожиданно высказался о Крыме (видео)

Ксения Собчак

Собчак наехала на Ивлееву и Полякову из-за дурацких челленджей в Instagram

Процедура сдачи теста на коронавирус

Хроники коронавируса: главные события в мире 17 апреля (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер