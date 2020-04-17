Врач рассказал, как стресс из-за карантина и коронавируса убивает организм

Общество и люди

Стрессовое состояние, в котором находится человек, оказавшийся в жестких условиях карантина из-за коронавируса, может привести к ослаблению иммунитета и увеличению количества людей, у которых заболевание будет протекать в более тяжелой форме, даже если они не входят в группу риска.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала невролог, руководитель сети клиник «Головная боль» кандидат медицинских наук Татьяна Майкова.

«Всеми процессами в организме руководит мозг. Но чем дольше длится стресс, тем хуже мозгу удается нас защищать. Именно мозг отвечает за готовность иммунитета противостоять любой инфекции», — утверждает медик и добавляет, что в сложившейся ситуации практически у всех мозг находится в напряжении.

«Возникает паническое состояние, которое убивает иммунитет — гормональная система дает сбой, защитные силы организма ослабевают. Длительное состояние неопределенности и бессознательной тревоги неизбежно приведет к увеличению числа тех, у кого заболевание будет протекать тяжело, даже если они не входят в группу риска», — отметила Татьяна Майкова.

Полный текст материала с неврологом о том, как людям снизить стресс во время длительного карантина, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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