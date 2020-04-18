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Шоу-бизнес

Семенович от одиночества на карантине начала целоваться с рыбами (видео)

3:30 18 апреля 2020 12
Семенович Анна
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Любящая экспериментировать с различными предметами на голове певица Анна Семенович, похоже, заскучала на карантине без мужского внимания и решила от безысходности целоваться с рыбами.

На такие мысли навел ее последний пост в соцсвети, где экс-«блестящая» опубликовала свое фото возле аквариума с его красочными обитателями, подписав его «Рыба — поцеловала рыбу».

При этом артистка даже посетовала, что у нее нет дома удочки, да и водоем слишком маленький, а то она с удовольствием искупалась бы там.

Часть пользователей, особенно Рыбы по гороскопу, традиционно засыпали Анну комплиментами: «Зачем вы такая красивая, и я балдею от вашей энергетики!», «Ух, Анют, красота! Я тоже рыбина)) тоже 1 марта праздную! Даже соль морскую купила для каждодневного заплыва как ты недавно в аптеке», «Рыба по гороскопу, люблю плавать в озере, в бассейне», «Анюта! Вы тут такая юная».

Некоторые сердобольные дамы указали Анне на то, что она засиделась в девушках и уже давно была должна создать семью: «Эх, Аннушка, тебе не хватает деток», «Мужика бы тебе».

Кроме того, часть пользователей решили, что своей странной подписью про рыбок Семенович лишний раз доказала, что компанию ей на самоизоляции составляет только младший брат Кирилл, и никакого таинственного мужчины у нее нет. Уж слишком странным кажется публике тот факт, что певица упорно не светит воздыхателя перед камерами.

Что же касается тех кадров, где певица показывает мужчину со спины или только часть его тела, — так нет никакого гарантии, что это не брат Семенович. В целом, карантин у Анны не удался, решили фанаты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анна Семенович обиделась на некоторых злопыхателей и откровенных хейтеров, пытающихся найти недостатки в ее идеальной фигуре и обратилась к ним в гневном посте.

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