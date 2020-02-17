«Третий подбородок, огромное пузо»: обиженная Семенович страстно ответила хейтерам (видео)

Шоу-бизнес

В отличие от коллеги по группе «Блестящие» Юлии Ковальчук, которая может позволить себе сверкнуть голыми ногами, певица Анна Семенович обычно скрывает особенности своей фигуры, но иногда попадает в объективы надоедливых папарацци.

Так, недавно некоторые телеграмм-каналы опубликовали снимок, на котором Анна выглядит откровенно «разъевшейся»: у неё висит большой живот и есть даже не двойной, а тройной подбородок.

Кадр бурно обсуждался в СМИ, где некоторые источники пытались убедить читателей, что Анна так выглядит в реальной жизни. Однако Семенович доказала, что это просто неудачный кадр, показав видео и фото с того же мероприятия, где выглядит гораздо стройнее.

«Вы пишете, что у меня тройной подбородок и огромное пузо. Я все понимаю! Я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина. У меня нет трёх подбородков…Уменя есть доказательство моей внешности на первых двух видео! На этих видео без фильтров видна вся я!...Так зачем вы пишете то, чего нет! Вас это делает счастливей?» — обрушилась на прессу Семенович.

Анна сетует, что окружающие забыли о человечности. Артистка призналась, что эта травля доставила ей массу переживаний. «Я смеюсь — и одновременно мне больно, мы же люди, и мы должны друг другу помогать, а не топить», — призывает певица.

Поклонники приняли сторону Анны, всячески поддерживая ее.

«Аня не расстраивайтесь… Вы шикарная женщина, энергичная, весёлая, вас читать большое удовольствие…», «Настоящей львице все равно, что говорят серые мыши и облезлые кошки… Не берите в голову. Прекрасно выглядите. Конечно льстить не буду не 18 лет, но девушка в любом возрасте хороша по-своему. Платье сидит супер. А на фоне шикарной, пышной груди у человека никогда не может быть живота, по себе знаю», «Браво! Какие правильные слова!!! „Мы же ЛЮДИ“!!! Давайте не будем забывать об этом!», — пишут комментаторы.

Напомним, что в январе Анна Семенович перенесла операцию на пальце ноги, из-за которой на время прервала занятия спортом. Из-за этого, как утверждает Семенович, у неё и возникли небольшие проблемы с похудением после новогодних праздников. Впрочем, ситуация с её фигурой не такая критическая — речь идёт о паре лишних килограммов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в декабре Анна Семенович призналась, что страдает из-за генетической патологии под названием гигантомастия (аномальный рост груди).

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