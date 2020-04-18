Коронавирус сильнее: репетиции к параду в Москве закончились массовым заражением COVID-19

Мир

Подготовка к отмененному президентом РФ Владимиром Путиным военному параду ко Дню победы закончилась очень печально для некоторых его участников: сразу у 31 курсанта Нахимовского морского училища из 155 выявлен коронавирус.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на военное ведомство своей страны.

Агентство сообщает, что все молодые люди прибыли в Москву для того, чтобы участвовать в репетициях победного парада на Красной площади 9 мая, но решение о его отмене застало их уже на больничной койке.

«Причиной инфицирования мог стать контакт одного из преподавателей училища с гражданскими лицами в городе Москве », — считают в минобороны страны-агрессора.

Сейчас все заразившиеся изолированы, а контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели училища находятся под наблюдением врачей по месту размещения. Обстановку в самом Нахимовском морском училище и его региональных филиалах министерство обороны оценивает, как стабильную и контролируемую, там «ежедневно проводятся мероприятия по диагностике личного состава и полной дезинфекции всех помещений и материальных средств».

Напомним, что парад Победы 9 мая не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил на встрече с членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что риски, которые связаны с распространением заболевания, не позволяют ему проводить подготовку к празднованию.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро 17 апреля в России подтверждены 4 069 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 32 тысячи 7 человек. Выздоровели 2 590 больных (плюс 286 человек за сутки). Скончались еще 34 человека. Общее количество случаев с летальным исходом в стране достигло 266. Проведено более 1,7 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус остаются 129 тысяч человек.

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