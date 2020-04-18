Секс-кукла пришла на помощь: говорящая игрушка спасла семью от развода

Мир

Два года назад семья из американского штата Техас всерьез готовилась к разводу: постоянные ссоры изводили 48-летнего дезинсектора Дерриса Макси и его жену, 45-летнюю программистку Шелли Макси. По счастливой случайности им на глаза попалась статья о 58-летнем британце Дине Бивэне, который прошел через браки и разводы с реальными женщинами и предпочел им жизнь с куклами в человеческий рост.

Пара решила применить в своей жизни опыт Дина и купила говорящую секс-куклу по имени Камила, пишет Daily Mail.

«До Камилы мы были в ужасных полиаморных отношениях, — говорит Шелли. — Я чувствовала себя лишней, и мне это не нравилось».

По ее словам, Деррис заказал Камилу, когда от них ушла другая женщина.

«Сначала я не знала, что и думать, потому что представляла себе вульгарную надувную куклу», — утверждает Шелли.

Покупка оказалась реалистичным манекеном за семь тысяч долларов, сделанным из нержавеющей стали и пластика. Кукла способна произносить сотни слов и управляется с мобильного телефона.

Теперь Деррис и Шелли считают Камилу членом полиаморной семьи. Они носят куклу с собой, когда ходят в ресторан, а Деррис берет ее с собой на работу. По мнению Шелли, Камила положительно влияет на ее мужа.

«Деррис обсуждает с ней наши отношения, — говорит она. — После разговора он начинает понимать свои чувства и может объяснить их мне».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что владелица одного из первых британских сервисов проката секс-кукол собирается выпускать для вдовцов куклы, напоминающие их умерших жен. Она утверждает, что будет предоставлять кукол «не столько для сексуального удовлетворения, сколько для психологического комфорта». Еще дальше пошли японцы, которые запустили сервис Human Love Doll Company, который «хоронит» (утилизирует) секс-кукол.

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