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Получала угрозы: выяснились подробности расстрела молодой женщины в Кривом Роге
В Кривом Роге мужчина, который на днях вплотную расстрелял молодую пару, а потом покончил с собой, оказался бывшим любовником погибшей женщины.
Задержать 52-летнего убийцу силовикам не удалось — мужчина выбросился из окна 8-го этажа и умер. По предварительной версии, причиной нападения могла быть ревность. Несмотря на разницу в возрасте, 52-летний мужчина и 25-летняя женщина некоторое время жили вместе, говорится в сюжете ТСН.
По словам матери убитой, мужчина не давал проходу ее дочери, угрожал убить семью, сжечь машину. После того, как Виктория ушла к новому возлюбленному Николаю, ревнивец стал посылать СМС с угрозами обоим влюбленным.
Убитая и ее семья в связи с преследованием в полицию не обращались. У Виктории остался 8-летний сын от первого брака. О смерти матери ему пока ничего не сказали.
Напомним, события в Кривом Роге на улице Дышинского разворачивались так: молодая пара подошла к дому, в это время из припаркованной машины вышел вооруженный человек. Он сделал два выстрела.
25-летней Виктории нападающий попал из ружья в грудь. Девушка умерла почти мгновенно. Ее спутника Николая госпитализировали с ранением ноги. До прибытия копов и скорой первую помощь ему оказывал сосед.
Раненый сейчас в больнице, его состояние стабильное. Он и сообщил полиции, кто нападающий.
Ранее в Кривом Роге обнаружили труп женщины без ног. Как оказалось, ее убил любовник-каннибал, а часть тела съел.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!