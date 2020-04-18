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Происшествия

Получала угрозы: выяснились подробности расстрела молодой женщины в Кривом Роге

8:33 18 апреля 2020 629
люди на месте расстрела
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Кривом Роге мужчина, который на днях вплотную расстрелял молодую пару, а потом покончил с собой, оказался бывшим любовником погибшей женщины.

Задержать 52-летнего убийцу силовикам не удалось — мужчина выбросился из окна 8-го этажа и умер. По предварительной версии, причиной нападения могла быть ревность. Несмотря на разницу в возрасте, 52-летний мужчина и 25-летняя женщина некоторое время жили вместе, говорится в сюжете ТСН.

По словам матери убитой, мужчина не давал проходу ее дочери, угрожал убить семью, сжечь машину. После того, как Виктория ушла к новому возлюбленному Николаю, ревнивец стал посылать СМС с угрозами обоим влюбленным.

Убитая и ее семья в связи с преследованием в полицию не обращались. У Виктории остался 8-летний сын от первого брака. О смерти матери ему пока ничего не сказали.

Напомним, события в Кривом Роге на улице Дышинского разворачивались так: молодая пара подошла к дому, в это время из припаркованной машины вышел вооруженный человек. Он сделал два выстрела.

25-летней Виктории нападающий попал из ружья в грудь. Девушка умерла почти мгновенно. Ее спутника Николая госпитализировали с ранением ноги. До прибытия копов и скорой первую помощь ему оказывал сосед.

Раненый сейчас в больнице, его состояние стабильное. Он и сообщил полиции, кто нападающий.

Ранее в Кривом Роге обнаружили труп женщины без ног. Как оказалось, ее убил любовник-каннибал, а часть тела съел.

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