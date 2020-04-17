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Происшествия

В Кривом Роге из дробовика расстреляли молодую пару: подробности и фото с места трагедии

9:35 17 апреля 2020 823
Расстрел в Кривом Роге
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Рано утром в пятницу, 17 апреля, в Кривом Роге (Днепропетровская область), где недавно нашли труп женщины без ног, мужчина, который может быть причастен к расстрелу молодой пары, выпрыгнул с восьмого этажа многоэтажного дома.

Как сообщает «Первый криворожский», 52-летний мужчина выбросился из окна, когда правоохранители попытались войти в его квартиру. На месте ЧП полиции удалось найти оружие, из которого, вероятно, накануне и расстреляли пару — девушка погибла на месте, а о состоянии парня пока что ничего не известно.

Накануне выстрелы прозвучали на улице Дышинского. Сообщается, что стреляли, предположительно, из дробовика. 25-летняя девушка погибла на месте, а ее 26-летнего спутника пытались реанимировать прибывшие на вызов медики.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге произошел несчастный случай — два блогера, решивших снять спуск в заброшенную шахту, сорвались и погибли. Их тела обнаружили на горизонте 550 метров.

Фото с сайта https://one.kr.ua.

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Расстрел в Кривом Роге

В Кривом Роге из дробовика расстреляли молодую пару: подробности и фото с места трагедии

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