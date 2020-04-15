Происшествия

Тело без ног нашли в мешке на берегу реки: в Кривом Роге зверски расправились с женщиной (фото)

Во вторник, 14 апреля, в Кривом Роге обнаружили труп женщины без ног. Ранее в Николаевской области обнаружили обгоревший труп мужчины.

Мешок с телом в Центрально-Городском районе Кривого Рога недалеко от улицы Солдатской нашел местный житель, сообщает «Первый городской».

Правоохранители обнаружили на шее погибшей след от ножевого ранения. Подробности и причины произошедшего пока неизвестны.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Мариуполе идентифицировали тело добровольца АТО, который пропал несколько месяцев назад.





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