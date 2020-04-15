- 09:31 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн трансляция брифинга Минздрава
- 09:30 Мужчина 26 лет жил со ржавым ножом в голове прежде, чем его достали хирурги
- 09:18 Пожарные еще работают: появилась свежая информация о ситуации в Чернобыльской зоне
- 09:10 Моя муза: Киркоров трогательно поздравил Пугачеву с днем рождения
- 09:05 YouTube-канал известного журналиста Дмитрия Гордона преодолел отметку в миллион подписчиков
- 09:03 Тело без ног нашли в мешке на берегу реки: в Кривом Роге зверски расправились с женщиной
- 08:49 11-летняя девочка выронила с балкона яблоко, которое попало в младенца и отправило его в кому
- 08:40 Выдавала себя за прокурора: дерзкая мошенница выманила у киевлян 4 миллиона гривен
- 08:36 Боксер-чемпион отправил себя в нокдаун во время видеоурока
- 08:30 Как без потерь пережить погодные "качели": советы невролога
- 08:18 Пасха 2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию богослужений
- 08:07 Пружина отчаяния и протеста уже сжалась до предела, — Андрей Ермолаев
Тело без ног нашли в мешке на берегу реки: в Кривом Роге зверски расправились с женщиной (фото)
Во вторник, 14 апреля, в Кривом Роге обнаружили труп женщины без ног. Ранее в Николаевской области обнаружили обгоревший труп мужчины.
Мешок с телом в Центрально-Городском районе Кривого Рога недалеко от улицы Солдатской нашел местный житель, сообщает «Первый городской».
Правоохранители обнаружили на шее погибшей след от ножевого ранения. Подробности и причины произошедшего пока неизвестны.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Мариуполе идентифицировали тело добровольца АТО, который пропал несколько месяцев назад.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!