Погибла от рук любовника-каннибала? Выяснились шокирующие детали убийства женщины в Кривом Роге

Происшествия

В Кривом Роге задержали каннибала, которого подозревают в убийстве своей сожительницы. Напомним, на днях в Центрально-Городском районе Кривого Рога на берегу реки обнаружили труп женщины без ног.

В сюжете ICTV говорится, когда полицейские пришли домой к любовнику найденной женщины, на которого указали местные жители, то увидели что мужчина якобы жарил ноги своей жертвы и ел их.

Соседи каннибала, которого зовут Александр по кличке Молдаванин, вспомнили, что 6 лет назад при загадочных обстоятельствах умерла его жена. Тогда мужчину не задержали, но местные жители именно его подозревали в убийстве.

По предварительной информации, Александр убил женщину из-за того, что они поссорились. А ноги съел из-за того, что хотел есть.

Мужчине грозит наказание в виде 15 лет за решеткой.



Ранее «ФАКТЫ» писали о каннибале, который в российском Архангельске убил и съел несколько человек. А в Хабаровском крае РФ 80-летняя женщина убила и съела своего квартиранта.

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