27.03 / 27.38 29.07 / 29.68
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Погибла от рук любовника-каннибала? Выяснились шокирующие детали убийства женщины в Кривом Роге

16:40 17 апреля 2020 967
тело и полицейский
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Кривом Роге задержали каннибала, которого подозревают в убийстве своей сожительницы. Напомним, на днях в Центрально-Городском районе Кривого Рога на берегу реки обнаружили труп женщины без ног.

В сюжете ICTV говорится, когда полицейские пришли домой к любовнику найденной женщины, на которого указали местные жители, то увидели что мужчина якобы жарил ноги своей жертвы и ел их.

Соседи каннибала, которого зовут Александр по кличке Молдаванин, вспомнили, что 6 лет назад при загадочных обстоятельствах умерла его жена. Тогда мужчину не задержали, но местные жители именно его подозревали в убийстве.

По предварительной информации, Александр убил женщину из-за того, что они поссорились. А ноги съел из-за того, что хотел есть.

Мужчине грозит наказание в виде 15 лет за решеткой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о каннибале, который в российском Архангельске убил и съел несколько человек. А в Хабаровском крае РФ 80-летняя женщина убила и съела своего квартиранта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

тело и полицейский

Погибла от рук любовника-каннибала? Выяснились шокирующие детали убийства женщины в Кривом Роге

Великая суббота

Великая суббота 2020: что нельзя делать перед Пасхой

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Последствия пожара

В Украине активизировались мошенники, наживающиеся на пожарах в Чернобыльской зоне

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер