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В США нашелся пес-двойник Юргена Клоппа (фото)
Все началось с того, что в американском штате Мичиган психолог Бен Кэмпбелл решил повеселить себя на карантине и купил вставную челюсть с неестественно большими зубами. Мужчина намеревался сделать селфи со своей новой «голливудской» улыбкой и разместить фото в Facebook. Но его планы разрушил его йоркширский терьер по кличке Томас.
Как только фото «улыбающегося» пса появилось в соцсетях (и уже набрало более 500 тысяч просмотров!), обнаружилась схожесть Томаса с… главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. А что, согласитесь, похожи…
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Раз пошла такая «пьянка», ФК «Ливерпуль» на официальной странице клуба в Instagram решил потешить сеть малоизвестным фото немца Юргена Клоппа в годы беззаботной юности, на которой будущая звезда тренерского цеха (оцените усы!) попивает с друзьями сок. Хотя у парня справа в левой руке явно что-то покрепче.
Покопавшись в архивах, решили поддержать почин знаменитого английского клуба и мы. Оцените — это тоже Юрген Клопп в молодости…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после одной из побед Юрген Клопп спародировал героя Сталлоне.
Фото ФК «Ливерпуль», Instagram
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