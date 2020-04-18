Украина

Украинцы возвращаются домой на Пасху: что происходит на границе с Россией (видео)

Перед Пасхой украинцы массово возвращаются на родину из соседних стран. 17 апреля наблюдался поток въезжающих на западной границе, а в субботу, 18 апреля, толпы возвращающихся замечены на границе с Россией.

Очевидцы говорят, что в пункте пропуска «Гоптовка» очереди на въезд растянулись на несколько часов. Пеших пассажиров не пропускают, только автотранспорт, потому сначала сотни людей ждут на холоде автобус, затем этот автобус везет пассажиров через пункт пропуска. Безопасная дистанция между людьми при этом не соблюдается даже теоретически.

«Все сделано как будто назло и специально вопреки рекомендациям докторов», — говорят авторы видео, опубликованного в Telegram-канале Tamozhnya.

Напомним, Госпогранслужба закрыла часть пунктов пропуска на границе после введения карантина. О закрытии границ было объявлено 27 марта. В КПП «Гоптовка» временно приостановлено оформление пешеходов, оставлено только автомобильное сообщение.

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