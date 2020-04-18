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У Зеленского рассказали, кто будет решать судьбу скандально известного «консультативного совета»
Идея о «консультативном совете» с представителями ОРДЛО будет обсуждаться Украиной с партнерами по Нормандской четверке (Францией, Германией). Так Офис президента прокомментировал скандальное решение о появлении «консультативной площадки» с некими делегатами с оккупированных территорий.
У президента уточнили, могут ли приглашенные из оккупированных Донецка и Луганска участвовать в минских переговорах.
«Только если Украина, Россия и ОБСЕ достигнут согласия в этом вопросе. Участие представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей должно проходить исключительно через модератора от ОБСЕ. Все представители, как переселенцы, так и жители ОРДЛО должны быть гражданами Украины», — приводит «Новости Донбасса» ответ Офиса президента.
Напомним, идея о появлении консультативного совета с ОРДЛО появилась после переговоров в Минске 11 марта. После поднявшейся волны возмущения было объявлено, что решение пока не принято и требует политических консультаций.
Политолог Михаил Бесараб высказал «ФАКТАМ» мнение, что консультативная площадка будет неэффективной и в итоге дискредитирует украинского президента.
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