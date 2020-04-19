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Похолодает и задождит: синоптики ждут перемены погоды
В ближайшие дни в Украине усилятся ночные заморозки, а в северных областях возможны небольшие дожди. Такая погода должна поспособствовать ликвидации лесных пожаров в Житомирской области и потушить тлеющие участки в Киевском регионе.
После того, как ветер сменит направление с северо-западного на северное (а это ожидается в период с 20 по 22 апреля), воздух в Киеве, Киевской области должен очиститься от смога.
В воскресенье, 19 апреля, в Украине будет преимущественно без осадков, дожди пройдут в южных областях, а во второй половине дня — в северных регионах. Ночью на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -5°.
20 апреля везде кроме южных областей ночью заморозки на почве. Днем на Левобережье пройдут дожди. В западных и северных областях — до 10−11 градусов, на Закарпатье до +16, в южных регионах — до +13.
Напомним, Украинский гидрометцентр ждет, что третья декада апреля будет дождливой, и существенное повышение температуры придет не раньше мая. А народные синоптики рассказали, на какую погоду рассчитывать нынешним летом.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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