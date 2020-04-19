УЕФА назвал даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы

Спорт

Европейский футбольный союз (УЕФА) определился с датами возобновления после карантина, связанного с пандемией коронавируса, главных клубных турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Как сообщает Sky Sport Italia, оставшиеся еврокубковые поединки сезона-2019/2020 будут доиграны в августе. Согласно планам главного футбольного органа Европы, 7−8 числа будут проведены недоигранные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, 11−12 и 15 августа состоятся четвертьфиналы, а обладатель трофея определится 29 числа в Стамбуле.

Что касается Лиги Европы, где продолжает свои выступления донецкий «Шахтер», то ответный матч против «Вольфсбурга» должен пройти 6 августа, 10 и 13 числа запланированы четвертьфинальные поединки, 17-го и 20-го состоятся полуфиналы, а победитель турнира станет известен 27 августа в польском Гданьске.

Напомним, что последние поединки в еврокубках были сыграны 12 марта.

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