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УЕФА назвал даты возобновления Лиги чемпионов и Лиги Европы
Европейский футбольный союз (УЕФА) определился с датами возобновления после карантина, связанного с пандемией коронавируса, главных клубных турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Как сообщает Sky Sport Italia, оставшиеся еврокубковые поединки сезона-2019/2020 будут доиграны в августе. Согласно планам главного футбольного органа Европы, 7−8 числа будут проведены недоигранные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, 11−12 и 15 августа состоятся четвертьфиналы, а обладатель трофея определится 29 числа в Стамбуле.
Что касается Лиги Европы, где продолжает свои выступления донецкий «Шахтер», то ответный матч против «Вольфсбурга» должен пройти 6 августа, 10 и 13 числа запланированы четвертьфинальные поединки, 17-го и 20-го состоятся полуфиналы, а победитель турнира станет известен 27 августа в польском Гданьске.
Напомним, что последние поединки в еврокубках были сыграны 12 марта.
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