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Спорт

Коноплянка назвал три самых памятных гола в своей карьере (видео)

19:38 12 апреля 2020 128
Евгений Коноплянка
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Один из лидеров сборной Украины, 30-летний футболист «Шахтера» Евгений Коноплянка, вернувшийся в прошлом году на родину после выступлений за «Шальке», в эфире Instagram донецкого клуба назвал три самых памятных гола в своей карьере.

«Красивых голов хватало. А вот самые памятные… Вспомнился гол ПСВ «Эйндховен», когда играли на выезде в Лиге Европы. Мы тогда прошли дальше. Наверное, против Англии получился неплохой.

Германии мне понравился, потому что я был тогда молодой. Знаете, это как нашкодничал в детстве, ты убегаешь, зная, что за тобой бегут много людей. Если догонят — надают лещей.

Так же я и бежал в матче против Германии. Получилось, что обыграл и вратаря. Там еще чудо-левая, она по выходным стреляет", — рассказал Евгений Коноплянка, в активе которого 85 поединков и 21 мяч в футболке сборной Украины.

Украина — Германия — 3:3 (11 ноября 2010 года)

Англия — Украина — 1:1 (11 сентября 2012 года)

ПСВ «Эйндховен» — «Днепр» — 1:2 (23 ноября 2012 года)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько «Шахтер» заплатил «Шальке» за переход Евгения Коноплянки.

Фото ffu.ua

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