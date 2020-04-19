Скандальный антиукраинский референдум в Нидерландах финансировала Россия, — расследование СМИ

Политика

Журналисты нашли доказательсвта того, что Россия выделяла деньги и давала указания относительно антиукраинского реферундума в Нидерландах в 2016 году. Совместное расследование провели журналисты двух нидерландских изданий De Nieuws BV и Zembla.

На страницах De Nieuws BV обнародовали информацию о том, что молодой ультраправый политик Тьерри Боде, который собственно и был инициатором референдума по соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной, сотрудничал с властями России, а именно — человеком президента России Владимира Путина Владимиром Корниловым.

В сеть выставили скрины переписки, из которой видно, что Тьерри Боде получал финансовую помощь от Корнилова. К тому же, именно в те времена Боде делал заявления в нидерландских СМИ, что Украина якобы отправляет агентов для вмешательства в голосовании на референдуме. Когда его спрашивали, откуда это известно, он открыто ссылался на «друга-эксперта Корнилова».

О Владимире Корнилове известно, что тот является экс-директором украинского филиала российского Института стран СНГ. Родился в Липецке (Россия). В 1995 году окончил исторический факультет Донецкого государственного университета. С начала 90-х годов работал журналистом в Донецке. В 2000—2003 гг. — заместитель главного редактора газеты «Салон Дона и Баса» (Донецк). В феврале-ноябре 2003-го — главный редактор газеты «Сегодня» (Киев). Оба издания входят в медиагруппу холдинга СКМ олигарха Рината Ахметова. С осени 2017-го — политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» (Москва). Постоянный участник российских политических телешоу.

Как писали «ФАКТЫ», 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся референдум по вопросу об ассоциации Украины и Евросоюза. Подданные Нидерландов ответили на вопрос: одобряют ли они подписание договора об ассоциации с Украиной? Подавляющее большинство проголосовавших — 64 процента — выступили против соглашения об ассоциации. «За» проголосовали лишь 36 процентов.

В феврале 2017 года американская газета The New York Times провела собственное расследование того, как проводился в апреле 2016 года референдум в Нидерландах по вопросу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (ЕС).

Американское издание тщательно изучило, как проводилась агитация противниками Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Они возили за собой по стране целую команду «украинских иммигрантов», которые рассказывали местным жителям «правду» о том, что думают простые жители Украины об ассоциации и евроинтеграции. Оказалось, эти агитаторы были иммигрантами из… России. И руководил их работой Владимир Корнилов, который тогда представлялся «украинским эмигрантом в Гааге».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter