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Полиция завела уголовное дело из-за столпотворения в Святогорской лавре на Пасху (видео)

14:15 19 апреля 2020 66
лавра
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Грубое игнорирование карантина Святогорской лаврой (Донецкая область) не осталось без внимания полиции. В Пасхальную ночь в лавре собралась толпа из примерно трехсот человек. Люди не соблюдали безопасную дистанцию и не надевали маски, а потому могли стать разносчиками инфекции.

В полиции Донецкой области сообщили, что начали расследование. В действиях наместника лавры нашли признаки нарушения санитарных правил и провоцирования инфекционных заболеваний (ст. 325 Уголовного кодекса).

Кроме Святогорской лавры, карантин был нарушен еще в трех церквях Донецкой области: люди либо находились в помещении без масок, либо собирались группой свыше разрешенных 10 человек. Эти инциденты все еще изучаются полицейскими.

Напомним, полиция отчиталась, что по итогам Пасхальной ночи выявила 19 церквей, где нарушались карантинные правила.

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