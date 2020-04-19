Происшествия

«Мы нигде не ночевали — тушили пожар»: в сети собирают помощь для погорельцев на Житомирщине (фото, видео)

Огонь от лесных пожаров в Житомирской области перекинулся на села и уничтожил десятки домов. Жители говорят, что потеряли все, и им негде теперь ночевать.

«Все сгорело. Дом, деньги, одежда», — говорят они.

На вопрос, где они ночевали, один из жителей сообщил, что нигде не ночевал и две ночи тушил пожар.

«А мы не ночевали. Тушили пожар две ночи», — сказал он.

Очень многим погорельцам в месте бедствия срочно нужна помощь. Волонтеры уже ездили туда, привезли вещи первой необходимости, одеяла, но ситуация там критическая.

«5 семей из с. Магдин и 7 семей из с. Личманы живут сейчас при местной церкви, друг у друга на головах и очень просят помочь им», — пишет журналист «ФАКТОВ» Дарья Горская в Facebook.

По ее информации, сейчас пострадавшим остро нужны:

1. Еда

2. Лекарства, особенно сердечные, так там много пожилых людей, оказавшихся в стрессовой ситуации

3. Теплые вещи и постельное белье

4. Семена, картофель для посадки, лопаты, сапки — это надо просто очень срочно. Иначе осенью и зимой им нечего будет есть

5. Хотя бы 1 бензопилу на 2 села.

6. Средства гигиены, мыло, зубные щетки

7. Стройматериалы.

«Я готова поехать туда на своей машине в конце недели. Понимаю, что праздники. И карантин. И безработица. Но я знаю точно, что когда рядом есть те, кому сейчас во стократ хуже, то мы не пройдем мимо, правда? Вещи, семена, лекарства подвозите на ул. Белецкого 9. (предварительно списавшись со мной) Денежку пожалуйста, бросайте мне на карту приват 5168 7554 4886 8808 с пометкой „пожар“. Фотоотчет и скрины будут в комментариях, как всегда», — пишет Дарья Горская.

В Ассоциации чернобыльских туроператоров также сообщили, что пожарникам, которые продолжают тушить пожар, нужны также респираторы, питьевая вода, ранцы для тушения, перчатки одноразовые строительные, капли для глаз и крем для рук или мазь для заживления.

Также помощь можно привезти самостоятельно в село Личманы сразу в трапезную церковь, находящуюся на въезде в село.

Как писали «ФАКТЫ», в Житомирской области лесной пожар перекинулся на села и уничтожил дома в населенных пунктах Личманы, Магдин, Колесники, Островы, Средняя Рудня, Нижняя Рудня и Верхняя Рудня.

Фото: Ассоциация Чернобыльских туроператоров

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