- 17:50 Аваков думает, что Житомирщина будет гореть еще дня три
- 17:45 Когда печь пироги и заниматься йогой: лунный календарь на неделю
- 17:39 "Это победа жизни": Зеленский порадовался поведению украинцев на Пасху
- 17:28 Как встретили Пасху на передовой: впечатляющие фото
- 17:02 Неисправимый: Хачериди отличился некрасивым поступком в чемпионате Беларуси
- 16:27 Мэр "украинского Уханя" излечился от коронавируса
- 16:27 Хроники коронавируса: главные события в мире 19 апреля (обновляется)
- 16:26 Пытаясь уничтожить вирус, организм сам убивает легкие: врач объяснила опасность коронавируса
- 16:13 Страна полтора месяца сидит на карантине, чтобы в одну ночь все это перечеркнуть!
- 16:04 Шокирующая правда: спасатели объяснили, почему не удается потушить пожары на Житомирщине
- 15:24 Не диверсия: в МВД назвали основную версию возникновения пожаров в зоне ЧАЭС
- 15:24 «Мы нигде не ночевали — тушили пожар»: в сети собирают помощь для погорельцев на Житомирщине
Как встретили Пасху на передовой: впечатляющие фото
Штаб Операции объединенных сил показал фото празднования Светлого Христового воскресенья на передовой на Донбассе, где, напомним, среди бойцов не зарегистрировано ни одного случая инфицирования COVID-19.
По сообщению пресс-службы, воскресное утро защитники встретили в окопах, на боевых позициях и в местах несения службы, а десятки капелланов вознесли молитвы за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благополучие украинского народа.
Все военные продемонстрировали сознательность и дисциплину, облачившись в защитные маски.
Отметим, что по оперативным данным военных, с начала суток, 19 апреля, вражеской активности на линии соприкосновения зафиксировано не было, в отличие от 18 апреля, когда российско-террористические войска били по украинским позициям из тяжелых минометов и вооружения БМП. В результате этих обстрелов были ранены трое украинских военных.
Фото пресс-центра Штаба ООС/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.