Как встретили Пасху на передовой: впечатляющие фото

Украина

Штаб Операции объединенных сил показал фото празднования Светлого Христового воскресенья на передовой на Донбассе, где, напомним, среди бойцов не зарегистрировано ни одного случая инфицирования COVID-19.

По сообщению пресс-службы, воскресное утро защитники встретили в окопах, на боевых позициях и в местах несения службы, а десятки капелланов вознесли молитвы за возвращение мира и процветание страны, за здоровье и благополучие украинского народа.

Все военные продемонстрировали сознательность и дисциплину, облачившись в защитные маски.

Отметим, что по оперативным данным военных, с начала суток, 19 апреля, вражеской активности на линии соприкосновения зафиксировано не было, в отличие от 18 апреля, когда российско-террористические войска били по украинским позициям из тяжелых минометов и вооружения БМП. В результате этих обстрелов были ранены трое украинских военных.

Фото пресс-центра Штаба ООС/Facebook



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