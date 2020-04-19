Украина

Ничего святого: на Пасху боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Российско-террористические войска 19 апреля вероломно нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения, обстреляв наших защитников у Песок (район Донецка) из минометов запрещенного калибра. Тем не менее украинские бойцы смогли отпраздновать Пасху в окопах.

Как сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook, в направлении наших позиций выпустили несколько мин из миномета калибра 82 мм.

«Потерь среди украинских военнослужащих нет», — говорится в сообщении.

В ответ на провокацию бойцы ООС ответили прицельным огнем из штатного вооружения.

Напомним, 18 апреля российские оккупационные войска пять раз открывали огонь по украинским позициям. Враг вел обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а основная часть обстрелов пришлась на позиции, закрепленные за оперативно-тактической группировкой «Север».

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